За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. Враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Смотрите также Каково реальное состояние российской авиации и сможет ли Украина достичь паритета в небе

Ситуация на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Слобожанском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирцево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

Ситуация на Харьковщине: смотрите карту

На Купянском направлении отбито 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Наши воины отражают атаки: смотрите карту

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 атак в районах населенных пунктов Макеевка Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражено 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Роздоловка, Григорьевка, Богдановка, Калиновка, Выемка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении удалось отбить 24 атаки в районах населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Сокол, Уманское Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 24 атаки: смотрите карту

На Новопавловском направлении Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка, юго-западнее Новомихайловки и Сладкое Донецкой области, где враг 3 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны сдерживают врага: смотрите карту

На Ореховском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки враг совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших войск.

Наши военные наносят удары