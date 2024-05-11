За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. Враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
На Авдеевском направлении отбили 24 атаки: смотрите карту
Силы обороны сдерживают врага: смотрите карту
Наши военные наносят удары
Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 складу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.