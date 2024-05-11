За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. Враг нанес 7 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Ситуация на направлениях фронта

Ситуация на Харьковщине: смотрите карту

Наши воины отражают атаки: смотрите карту

На Авдеевском направлении отбили 24 атаки: смотрите карту

Силы обороны сдерживают врага: смотрите карту

Наши военные наносят удары

  • Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 пункту управления, 1 складу ГСМ, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 радиолокационной станции и 18 районам сосредоточения личного состава противника.