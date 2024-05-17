О ситуации на фронте по состоянию на 10:30 сегодня, 17 мая, сообщили в Генштабе ВСУ. По данным штаба, продолжаются мероприятия по усилению украинских оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях. 24 Канал публикует карту боевых действий от DeepState.

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Расширение зоны активных боевых действий

"Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва", – сообщил главком Александр Сырский.

Основные усилия россияне сосредотачивают на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск.

С начала суток на фронте произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых еще продолжаются на 5 направлениях.

Подробно о стуацию на всех направлениях