О ситуации на фронте по состоянию на 10:30 сегодня, 17 мая, сообщили в Генштабе ВСУ. По данным штаба, продолжаются мероприятия по усилению украинских оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях. 24 Канал публикует карту боевых действий от DeepState.

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Расширение зоны активных боевых действий

"Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва", – сообщил главком Александр Сырский.

Основные усилия россияне сосредотачивают на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск.

С начала суток на фронте произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых еще продолжаются на 5 направлениях.

Подробно о стуацию на всех направлениях

На Харьковском направлении направлении продолжается 1 боевое столкновение в районе населенного пункта Старица. Ситуация в Волчанске – контролируемая. Силы обороны проводят мероприятия по усилению оборонительных позиций и улучшения тактического положения на отдельных направлениях. Харьковское направление: где продолжается наступление, показываем на карте

На Купянском направлении продолжаются 2 атаки противника на направлениях Крахмальное – Берестовое и Коломийчиха – Мясожаровка. Защитники ведут штурмовые действия, чтобы не допустить улучшения тактического положения в направлении Синьковка – Ольшана. Крахмальное на карте:

На Северском направлении произошло 5 боевых столкновений. Силы обороны отбили 1 атаку, 4 продолжаются на направлениях Соледар – Раздоловка, Берестовое – Выемка, Николаевка – Раздоловка. В ходе оборонительных действий потерь позиций не допущено. Соледар на карте:

На Краматорском направлении противник 6 раз пытался прорвать оборону наших войск. Силами обороны две атаки отбиты. Продолжаются боевые действия на направлениях Берховка – Калиновка; Бахмут – Клищеевка. Ситуация контролируемая. Клещеевка на карте:

На Покровском направлении продолжается 6 атак противника на направлениях Очеретино – Новоалександровка и Тоненькое – Уманское. Тоненькое на карте:

На Кураховском направлении россияне совершили 7 попыток прорвать оборону наших войск на направлениях Марьинка – Георгиевка, Славное-Новомихайловка, Славное – Парасковиевка, Сладкое – Водяное, Сладкое – Константиновка. В штабе отметили, что в ходе боев потерь позиций не допущено. Марьинка на карте:

На Времовском направлении враг совершил 1 безуспешную попытку улучшить свое тактическое положение на направлении Заветное Желание – Старомайорское. Старомайорское на карте: