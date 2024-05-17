На Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе населенного пункта Старица, ситуация в Волчанске - контролируемая.
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О ситуации на фронте по состоянию на 10:30 сегодня, 17 мая, сообщили в Генштабе ВСУ. По данным штаба, продолжаются мероприятия по усилению украинских оборонительных позиций и улучшению тактического положения на отдельных направлениях. 24 Канал публикует карту боевых действий от DeepState.
"Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва", – сообщил главком Александр Сырский.
Основные усилия россияне сосредотачивают на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск.
С начала суток на фронте произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых еще продолжаются на 5 направлениях.