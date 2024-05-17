На Харківському напрямку триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця, ситуація у Вовчанську – контрольована.
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Про ситуацію на фронті станом на 10:30 сьогодні, 17 травня, повідомили в Генштабі ЗСУ. За даними штабу, тривають заходи з посилення українських оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках. 24 Канал публікує карту бойових дій від DeepState.
"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву", – повідомив головком Олександр Сирський.
Основні зусилля росіяни зосереджують на напрямку Стрілеча — Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.
Від початку доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, 20 з яких ще тривають на 5 напрямках.