Головком наголосив, що головне завдання наразі – не допустити просування російських загарбників.

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Захисники готуються до важких боїв: Сирський про оборону Харківщини

Сирський зазначив, що окупанти готуються до тривалих боїв.

Ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується,

– написав Сирський.

Він наголосив, що за таких обставин не можна допустити подальшого просування ворожих військ. Тож наші воїни стійко триматимуть захисні рубежі та позиції. Також захисники завдаватимуть ворогу максимальних втрат ударами з авіації, ракетних систем, артилерії й танків на різних напрямках. Крім цього, за його словами, Україна повинна максимально ефективно використовувати свою перевагу в ударних БпЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та артилерійським вогнем.

Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота. Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони,

– сказав Головком.

Сирський також повідомив, що вже об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

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