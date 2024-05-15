Про це 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін, зауваживши, що ДРГ дійсно намагаються деколи проходити через кордон.

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Яка ситуація на Сумщині

Як наголосив Семеніхін, зараз поблизу Сумщини немає такої кількості окупантів, якої було б достатньо для повторення нещодавньої ситуації на Харківщині. Крім того, паралельно відбувається евакуація населення, щоб врятували людей від обстрілів.

Відбувається евакуація, щоб убезпечити людей від постійних обстрілів, які тривають буквально щодня. Є високі ризики, що ці обстріли триватимуть. Можливо, їхня інтенсивність буде нарощуватися. Але щоб проривався кордон – зараз такого не спостерігаємо,

– зауважив Семеніхін.

В регіоні надзвичайно серйозно підготувалися до можливого прориву кордону. Фортифікаційні споруди будували і продовжують будувати. Вони дозволять захисникам міцно тримати кордон у разі російських атак.

Вони дозволять нашим захисникам міцно тримати кордон і не допустити такого, щоб загарбники кудись дійшли. Чи до Сум, чи до інших більш-менш великих населених пунктів. Я прошу всіх зберігати спокій. Та дослухатися до порад нашої ОВА, яка рекомендує евакуюватися. Всі умови для цього створені. Транспорт надають, людей забезпечують,

– сказав Семеніхін.

Ситуація в Сумській області: коротко