Про це 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін, зауваживши, що ДРГ дійсно намагаються деколи проходити через кордон.
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Яка ситуація на Сумщині
Як наголосив Семеніхін, зараз поблизу Сумщини немає такої кількості окупантів, якої було б достатньо для повторення нещодавньої ситуації на Харківщині. Крім того, паралельно відбувається евакуація населення, щоб врятували людей від обстрілів.
Відбувається евакуація, щоб убезпечити людей від постійних обстрілів, які тривають буквально щодня. Є високі ризики, що ці обстріли триватимуть. Можливо, їхня інтенсивність буде нарощуватися. Але щоб проривався кордон – зараз такого не спостерігаємо,
– зауважив Семеніхін.
В регіоні надзвичайно серйозно підготувалися до можливого прориву кордону. Фортифікаційні споруди будували і продовжують будувати. Вони дозволять захисникам міцно тримати кордон у разі російських атак.
Вони дозволять нашим захисникам міцно тримати кордон і не допустити такого, щоб загарбники кудись дійшли. Чи до Сум, чи до інших більш-менш великих населених пунктів. Я прошу всіх зберігати спокій. Та дослухатися до порад нашої ОВА, яка рекомендує евакуюватися. Всі умови для цього створені. Транспорт надають, людей забезпечують,
– сказав Семеніхін.
Ситуація в Сумській області: коротко
- У Міноборони наголосили, що на Сумському напрямку зосереджені певні сили. Вони реагуватимуть, якщо почнеться новий наступ Росії.
- Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник зауважив, що ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Але повноцінного масштабного угруповання там не спостерігають.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов підкреслив, що російська армія готувалася до наступу і на Сумську область. Але наявна ситуація поки не дає їм реалізувати цей план.