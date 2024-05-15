Речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону розповів, що ворог дотримується своєї тактики обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини, пише 24 Канал.

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Що відбувається на Сумщині

Ворог дотримується своєї тактики обстрілів населених пунктів прикордоння Сумщини зі всього наявного в нього озброєння – всіх видів артилерії, мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ. Активно використовує ударні та розвідувальні БПЛА, FPV-дрони,

– заявив Вадим Мисник.

За його словами, російське місто Суджа відносно недалеко від Сум, проте не варто розглядати окреме місце. Адже окупанти настільки не концентруються, їхні сили більш розосереджені та дозволять зібрати в певний момент техніку та особовий склад для проведення наступальних дій.

"Але повноцінного масштабного угруповання ми не спостерігаємо. Ми готуємось до оборони та відсічі на будь-яких напрямках Сумської області з боку Росії", – запевнив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ".

Скільки часу треба росіянам, щоб зібрати ударне угруповання

Вадим Мисник також відповів на питання, скільки теоретично потрібно часу росіянам, щоб зібрати ударне угруповання, яке буде здатне, наприклад, до дій аналогічного прориву кордону на Харківщині.

Ділянка державного кордону на Сумщині досить велика, майже 560 кілометрів. Населені пункти вони обстрілюють вздовж всієї лінії кордону – де більше, де менше. І зараз така тактика дій, як ми побачили на Харківщині, що вони невеликі підрозділи спочатку залучають, а потім підтягують техніку вже з глибини. Вони поблизу кордону намагаються не тримати свою техніку,

– пояснив речник.

За його словами:

використовуючи рельєф місцевості, де суцільні лісові масиви, можна активно застосовувати саме тут ці піхотні підрозділи;

росіяни без потужної бронетехніки теж не можуть виконувати такі повноцінні бойові завдання;

саме наша розвідка, використовуючи безпілотні літальні апарати, дає можливість вираховувати пересування цієї техніки та своєчасно її знищувати;

тож ЗСУ націлюють свої дії саме в цьому напрямку та посилюють оборону вздовж всієї лінії кордону.

Що відомо про ситуацію на Сумщині