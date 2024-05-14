Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх прокоментував можливий наступ на Сумщину в ефірі телеканалу "Ми-Україна", передає 24 Канал.
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За його словами, наразі триває евакуація наслення, в ОВА 24/7 комунікують з військовим командуванням.
"Ми цю інформацію отримали, Сумська ОВА 24/7 спілкується з військовим командуванням і враховуючи цю інформацію ми і діємо, як приклад громада Білопілля, яка страждає від обстрілів, інфораструктура якої постраждала від обстрілів, військові рекомендували евакуацію там, ми виконуємо", – зазначив Володимир Артюх.
Ситуація на Сумщині: актуально
- Упродовж останнього тижня росіяни завдали масованих ударів із РСЗВ, мінометів, авіації, артилерії по території Білопільської громади.
- Напередодні Сумська обласна військова адміністрація оголосила евакуацію з міст Білопілля та Ворожба.
- Вже евакуйовано понад 12,5 тисячі людей.
- Начальник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що Росія, імовірно, незабаром розпочне нову атаку північніше Харкова – потужний наступ у напрямку Сум.
- За його словами, наразі окупанти утримують невелике угруповання сил у напрямку Сумської області.