Председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх прокомментировал возможное наступление на Сумщину в эфире телеканала "Мы-Украина", передает 24 Канал.
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По его словам, сейчас продолжается эвакуация населения, в ОВА 24/7 коммуницируют с военным командованием.
"Мы эту информацию получили, Сумская ОВА 24/7 общается с военным командованием и учитывая эту информацию мы и действуем, как пример община Белополье, которая страдает от обстрелов, инфораструктура которой пострадала от обстрелов, военные рекомендовали эвакуацию там, мы выполняем", – отметил Владимир Артюх.
Ситуация на Сумщине: актуально
- В течение последней недели россияне нанесли массированные удары из РСЗО, минометов, авиации, артиллерии по территории Белопольской громады.
- Накануне Сумская областная военная администрация объявила эвакуацию из городов Белополье и Ворожба.
- Уже эвакуированы более 12,5 тысяч человек.
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что Россия, вероятно, вскоре начнет новую атаку севернее Харькова – мощное наступление в направлении Сум.
- По его словам, сейчас оккупанты удерживают небольшую группировку сил в направлении Сумской области.