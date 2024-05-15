Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що наступ на Харківщині триватиме ще декілька днів, а потім Росія перейде у наступ на Сумщині. Тому наразі на Сумському напрямку серед військових бойова готовність. Про це в ефірі телемарафону розповів Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.
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Сили оборони готові дати відсіч
Дмитро Лазуткін запевнив, що захист кордону здійснюється.
Наразі на Сумському напрямку зосереджені певні сили, які реагуватимуть на можливий наступ Росії.
Не будемо говорити, в якій кількості та де. Але плани ворога відомі, та вживаються відповідні заходи,
– сказав Дмитро Лазуткін.
Що відомо про можливий наступ на Сумщину
- Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія одночасно готувала наступ на Харківщину та Сумщину. Плани ворога зазнали корективів, але загроза для Сумського напрямку зберігається.
- Наразі ситуація на Сумщині напружена. Ворог і надалі дотримується своєї тактики обстрілів прикордонних населених пунктів.
- Хоча речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник повноцінного масштабного угруповання не спостерігають.
- Також раніше Кирило Буданов зазначав щодо Сумщини, що у своєму місті Суджа росіяни утримують невелике угруповання сил. Голова ГУР запевнив, що наразі ситуація поки не дозволила їм приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану.
- Тим часом місцевим жителям прикордоння рекомендують переміститися у безпечні місця із 10-кілометрової зони евакуації на тлі інтенсивний обстрілів Білопільської громади.
- Загалом із Сумської області евакуйовано уже понад 12,5 тисяч мешканців.