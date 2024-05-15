Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що наступ на Харківщині триватиме ще декілька днів, а потім Росія перейде у наступ на Сумщині. Тому наразі на Сумському напрямку серед військових бойова готовність. Про це в ефірі телемарафону розповів Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Сили оборони готові дати відсіч

Дмитро Лазуткін запевнив, що захист кордону здійснюється.

Наразі на Сумському напрямку зосереджені певні сили, які реагуватимуть на можливий наступ Росії.

Не будемо говорити, в якій кількості та де. Але плани ворога відомі, та вживаються відповідні заходи,

– сказав Дмитро Лазуткін.

Що відомо про можливий наступ на Сумщину