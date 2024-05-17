Главком отметил, что главная задача сейчас – не допустить продвижения российских захватчиков.
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Защитники готовятся к тяжелым боям: Сырский об обороне Харьковщины
Сырский отметил, что оккупанты готовятся к длительным боям.
Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится,
– написал Сырский.
Он отметил, что при таких обстоятельствах нельзя допустить дальнейшего продвижения вражеских войск. Поэтому наши воины стойко будут держать защитные рубежи и позиции. Также защитники будут наносить врагу максимальные потери ударами из авиации, ракетных систем, артиллерии и танков на разных направлениях. Кроме этого, по его словам, Украина должна максимально эффективно использовать свое преимущество в ударных БпЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и артиллерийским огнем.
Именно этим вопросам, а также перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения была посвящена моя работа. Поработал во всех бригадах, которые ведут боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, который защищает Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны,
– сказал Головко.
Сырский также сообщил, что уже объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении.
ВСУ готовы к защите границы в Сумской области
- Напомним, что на фоне российского наступления на Харьковщину местные власти заявили о возможном обострении ситуации в Сумской области.
- Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в среду, 15 мая, заверил, что ВСУ готовы к защите границы. По его словам, сейчас в регионе уже сосредоточены определенные силы, которые будут реагировать на возможное наступление России.
- Сейчас на границе Сумщины происходит эвакуация населения. Враг сильно обстреливает область и есть риски, что их интенсивность будет наращиваться.