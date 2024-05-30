Об этом 24 Каналу заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, отметив, что был сделан дополнительный рубеж обороны. Основные линии построили раньше.

Смотрите также Россияне могут готовить новое вторжение: что происходит в российском Грайвороне

"Сейчас проводятся их обустройство и дооборудование, где это необходимо. В частности, с помощью наших громад, материальной и финансовой помощи", – сказал Артюх.

Глава Сумской ОВА добавил, что в совершенствовании фортификаций нет границ. Этот вопрос всегда находится в динамике. Возможные действия врага учитывают при построении оборонительных линий.

Владимир Артюх рассказал, что вопросом повышения уровня подготовки обороны, в частности, на Сумщине начали заниматься еще давно. Однако в 2023-м году над этим в регионе начали работать больше.

Имея больший финансовый ресурс, наращивать то, что было сделано ранее. Харьковский опыт – мы делаем выводы, чтобы он в Сумской области не имел места,

– подчеркнул глава Сумской ОВА.

Россияне наращивают силы возле Сумщины