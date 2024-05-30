Об этом 24 Каналу заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх, отметив, что был сделан дополнительный рубеж обороны. Основные линии построили раньше.
Смотрите также Россияне могут готовить новое вторжение: что происходит в российском Грайвороне
"Сейчас проводятся их обустройство и дооборудование, где это необходимо. В частности, с помощью наших громад, материальной и финансовой помощи", – сказал Артюх.
Глава Сумской ОВА добавил, что в совершенствовании фортификаций нет границ. Этот вопрос всегда находится в динамике. Возможные действия врага учитывают при построении оборонительных линий.
Владимир Артюх рассказал, что вопросом повышения уровня подготовки обороны, в частности, на Сумщине начали заниматься еще давно. Однако в 2023-м году над этим в регионе начали работать больше.
Имея больший финансовый ресурс, наращивать то, что было сделано ранее. Харьковский опыт – мы делаем выводы, чтобы он в Сумской области не имел места,
– подчеркнул глава Сумской ОВА.
Россияне наращивают силы возле Сумщины
- Президент Украины заявил, что Россия готовится к новому наступлению. Недалеко от границы страна-агрессор собирает еще одну группировку войск.
- Оккупанты держат свои силы у границы с Сумской областью. В ГПСУ заявили, что врагу недостаточно этих сил, чтобы сделать успешное наступление. Украинские защитники готовы к любым сценариям.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отмечал, что россияне могут начать наступать на Сумщине или в районах Харьковщины поблизости. Все, чтобы растянуть и закрепить украинскую армию вдоль границы.
- В Сумской ОВА заявили, что ситуация в области напряженная, однако контролируемая. В то же время оккупанты продолжают систематические обстрелы приграничных громад.