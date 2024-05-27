Это 24 Каналу прокомментировал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что касается Грайворона на территории России, то там в течение двух недель есть скопление российских войск. Туда добавился и населенный пункт Суджа недалеко от границы, где фиксировали большее присутствие вражеских сил. Отметим, что аналитики убеждены, что России не будет хватать живой силы, чтобы окружить или захватить такие города как Харьков или Сумы.

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"Сейчас оно (присутствие российских войск – 24 Канал) фиксируется в районе Грайворона. Примерно в течение прошлой недели российские войска туда прибывали. Там они концентрируются, и оттуда есть определенная активность. Очевидно, не исключено, что это свидетельствует как раз именно о подготовке к вторжению непосредственно на украинскую территорию", – предположил Мусиенко.

Вероятно, ранее противник, когда начинал наступление на Харьковщине, хотел атаковать с Грайворона в сторону Большой Писаревки на Сумщине. А оттуда уже хотел двигаться или сумской трассой, или Харьковщиной.

План врага заключался в том, что надо было ударить в Харьковской области и распространить наступление с четырех направлений. Говорится о направлении в сторону Липцов и Волчанска. Также, вероятно, речь идет о Казачьей Лопани, а еще – или Богодухова, или Золочева. Относительно последнего – менее вероятно, ведь там сложные условия ландшафта, а позиции украинских сил довольно-таки укреплены.

Есть высокая вероятность того, что враг может атаковать как раз из района Грайворона. Для чего это нужно? Есть две опции,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Например, чтобы не дать ВСУ вытеснить российские войска из тех мест, где, вероятно, могут быть контратаки украинских защитников. Говорится о тех местах, где пока есть оккупанты – направление Липцов и Волчанска.

Так захватчики хотят растянуть линию обороны украинских войск на Харьковщине и Сумщине, а еще – создать дополнительные источники напряжения, чтобы Украина туда оттягивала войска и использовала свои средства.

"Оперативно-стратегические намерения и цели врага в начале самой операции на Харьковщине, вероятнее всего, заключались в том, что Россия стремилась в случае развития успеха взять Харьков в полуокружение и доставать своей артиллерией именно город или его окрестности. Но это с этим не сложилось", – отметил Александр Мусиенко.

Россия не может наступать вечно

Украинские военные довольно эффективно, организованно и слаженно обустроили оборону. Противник не смог реализовать свои планы. Теперь Россия рассматривает проникновение вглубь украинской территории настолько, насколько она сможет это сделать. Оккупанты хотят закрепиться на определенных рубежах и создать проблему ВСУ. Все, чтобы они потом искали пути как выбить врага.

Впрочем, страна-агрессор не может быть в "вечном" наступлении. Сейчас противник собирает 10 тысяч своих сил для того, чтобы увеличить группировку "Север". Военных свозят со всей России. В то же время захватчики понимают, что рано или поздно их наступление остановится.

Сейчас Украина может фактически подготовиться к тому, чтобы перехватить инициативу хотя бы на локальном и тактическом уровнях, и вытеснять врага с временно оккупированных территорий при случае. Чтобы этому помешать, россияне попытаются размотать украинские резервы.

Оккупанты не хотят, чтобы ВСУ накапливали БК и ресурсы, а потом в нужный момент нанесли контрудар. Этого они боятся. Планы противника учитывают при подготовке к обороне.

Вопрос в задаче врага

Количество новой группировки России, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований, не будет сильно отличаться от той, которая была раньше. Речь идет примерно о 50 тысячах военных. Это то, на что рассчитывал противник.

Также есть вероятность того, что россияне могут перебросить с Южного направления – с временно оккупированных территорий Запорожья – еще 10 тысяч своих военных. То есть так доукомплектовать свою группировку, чтобы она была 50 – 60 тысяч.

На такие силы и рассчитывают. Но вопрос в том, какие задачи по планированию они себе ставят. Попробовать разматывать наши резервы и вытаскивать их как раз на Север, на Северо-Восток – то этих сил им достаточно,

– сказал Мусиенко.

Как заставить противника отойти вглубь России

Помешать россиянам очень сильно помогло бы разрешение западных партнеров бить их оружием по территории России. К слову, западная артиллерия имеет большую дальность и эффективность. Кроме того, есть кассетные снаряды, которыми можно работать против скопления живой силы врага.

Например, город Грайворон в России расположен в 10 – 15 километрах от границы с Украиной. Суджа – тоже примерно так. Так украинские военные могли бы подтянуть артиллерию западного образца и ударить по противнику высокоточными снарядами. Тогда оккупантам пришлось бы отходить с тех позиций.

"Отойти в глубь – это означает нарушить их планы, потому что опыт наступления на Харьковщине продемонстрировал, что бронетехника у них хоть и была, но в меньшем количестве. Наступление фактически чуть ли не в пешем порядке было", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Российская пехота заходила пешком при поддержке огня артиллерии и КАБов. Поэтому пешком захватчики уже точно не смогли бы зайти. Оккупантам пришлось бы передислоцировать свои силы вглубь и создавать наступательные группировки дальше от границы.

Это означает, что в момент логистики и переброски этой группировки в Украину противник растягивался бы в определенные колонны. Они были бы заметны и уязвимы для ударов.

Те силы, которые смогли бы прорваться на Харьковщину, например, они уже были бы слабее, чем когда они заходят. Уже здесь мы вынуждены их встречать огнем, но уже на украинской территории,

– отметил Александр Мусиенко.

Украинская армия может доставать до Грайворона своей артиллерией. Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что артиллерийские подразделения ВСУ били по врагу на некоторых позициях, когда видели, что противник разворачивал свои силы перед наступлением на Харьковщину. Однако, это было не так сильно, ведь тогда еще не было достаточно боеприпасов. Они прибыли позже. Сейчас ситуация значительно лучше.

Россия готовится наступать