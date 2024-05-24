Во время брифинга в Укринформе временно исполняющий обязанности заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, полковник Игорь Прохоренко, рассказал, что российская армия наращивает свои группировки на границе с Черниговской и остальной приграничье Сумской областей.

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Какова ситуация на севере Украины

По словам Прохоренко, ситуация пока контролируемая. Однако россияне регулярно атакуют территории Сумской и Черниговской областей. Они наносят авиационные, артиллерийские удары по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре, применяют "Шахеды".

Ранее в ГПСУ также отмечали,, что враг ежедневно обстреливает территорию Сумской и Черниговской областей, используя артиллерию, танки. Также наблюдается активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Может ли Россия захватить Сумы

По оценкам ГПСУ, пока вражеских сил у этой области недостаточно для того, чтобы дойти до областного центра. Однако представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что нельзя недооценивать противника.

Так, хоть россияне не могут достичь стратегических целей на Харьковском направлении, они заставляют растягивать зоны, в которых ведутся мощные боевые действия. Поэтому наше государство вынуждено привлекать Силы обороны, стягивая их на подобные направления.

Он не исключил, что Россия использует Сумскую область именно для таких действий. Он отметил, что нужно быть готовыми к любым ситуациям и на любом направлении.