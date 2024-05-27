Це 24 Каналу прокоментував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що стосується Грайворона на території Росії, то там протягом двох тижнів є скупчення російських військ. Туди додався і населений пункт Суджа неподалік кордону, де фіксували більшу присутність ворожих сил. Зазначимо, що аналітики переконані, що Росії не вистачатиме живої сили, аби оточити або захопити такі міста як Харків чи Суми.

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"Нині вона (присутність російських військ – 24 Канал) фіксується у районі Грайворону. Приблизно протягом минулого тижня російські війська туди прибували. Там вони концентруються, і звідти є певна активність. Очевидно, не виключено, що це свідчить якраз саме про підготовку до вторгнення безпосередньо на українську територію", – припустив Мусієнко.

Ймовірно, раніше противник, коли починав наступ на Харківщині, хотів атакувати з Грайворона у бік Великої Писарівки на Сумщині. А звідти уже хотів рухатися або сумською трасою, або Харківщиною.

План ворога полягав у тому, що треба було вдарити у Харківській області та поширити наступ з чотирьох напрямків. Мовиться про напрямок у бік Липців та Вовчанська. Також, ймовірно, йдеться про Козачу Лопань, а ще – або Богодухів, або Золочів. Щодо останнього – менш ймовірно, адже там складні умови ландшафту, а позиції українських сил доволі-таки укріплені.

Є висока ймовірність того, що ворог може атакувати якраз з району Грайворона. Для чого це потрібно? Є дві опції,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Наприклад, аби не дати ЗСУ витіснити російські війська з тих місць, де, ймовірно, можуть бути контратаки українських захисників. Мовиться про ті місця, де поки що є окупанти – напрямок Липців та Вовчанська.

Так загарбники хочуть розтягнути лінію оборони українських військ на Харківщині та Сумщині, а ще – створити додаткові джерела напруги, аби України туди відтягувала війська та використовувала свої засоби.

"Оперативно-стратегічні наміри й цілі ворога на початку самої операції на Харківщині, найімовірніше, полягали в тому, що Росія прагнула у разі розвитку успіху взяти Харків у напівоточення і діставати своєю артилерією саме місто або його околиці. Але це з цим не склалось", – наголосив Олександр Мусієнко.

Росія не може наступати вічно

Українські військові доволі ефективно, організовано та злагоджено облаштували оборону. Противник не зміг реалізувати свої плани. Тепер Росія розглядає проникнення углиб української території настільки, наскільки вона зможе це зробити. Окупанти хочуть закріпитися на певних рубежах та створити проблему ЗСУ. Усе, аби вони потім шукали шляхи як вибити ворога.

Утім, країна-агресорка не може бути у "вічному" наступі. Нині противник збирає 10 тисяч своїх сил для того, аби збільшити угруповання "Північ". Військових звозять з усієї Росії. Водночас загарбники розуміють, що рано чи пізно їхній наступ зупиниться.

Нині Україна може фактично підготуватися до того, аби перехопити ініціативу бодай на локальному та тактичному рівнях, і витискати ворога з тимчасово окупованих територій при нагоді. Аби цьому завадити, росіяни спробують розмотати українські резерви.

Окупанти не хочуть, аби ЗСУ накопичували БК та ресурси, а потім у потрібний момент завдали контрудару. Цього вони бояться. Плани ворога враховують при підготовці до оборони.

Питання у завданні ворога

Кількість нового угруповання Росії, переконаний керівник Центру військово-правових досліджень, не сильно відрізнятиметься від того, яке було раніше. Мовиться приблизно про 50 тисяч військових. Це те, на що розраховував противник.

Також є ймовірність того, що росіяни можуть перекинути з Південного напрямку – з тимчасово окупованих територій Запоріжжя – ще 10 тисяч своїх військових. Тобто так доукомплектувати своє угруповання, аби воно було 50 – 60 тисяч.

На такі сили й розраховують. Але питання в тому, які завдання щодо планування вони собі ставлять. Спробувати розмотувати наші резерви й витягувати їх якраз на Північ, на Північний Схід – то цих сил їм достатньо,

– сказав Мусієнко.

Як змусити противника відійти углиб Росії

Завадити росіянам дуже сильно допоміг би дозвіл західних партнерів бити їхньою зброєю по території Росії. До слова, західна артилерія має більшу дальність та ефективність. Окрім того, є касетні снаряди, якими можна працювати проти скупчення живої сили ворога.

Наприклад, місто Грайворон у Росії розташоване за 10 – 15 кілометрів від кордону з Україною. Суджа – теж приблизно так. Так українські військові могли б підтягнути артилерію західного зразка і вдарити по противнику високоточними снарядами. Тоді окупантам довелося б відходити з тих позицій.

"Відійти в глиб – це означає порушити їхні плани, тому що досвід наступу на Харківщині продемонстрував, що бронетехніка в них хоч і була, але в меншій кількості. Наступ фактично ледь не в пішому порядку був", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Російська піхота заходила пішки за підтримки вогню артилерії та КАБів. Тому пішки загарбники уже точно не змогли б зайти. Окупантам довелося б передислокувати свої сили вглиб та створювати наступальні угруповання далі від кордону.

Це означає, що у момент логістики та перекидання цього угруповання в Україну противник розтягувався б у певні колони. Вони були б помітні та вразливі для ударів.

Ті сили, які б змогли прорватися на Харківщину, наприклад, вони вже були б слабкішими, ніж коли вони заходять, і вже тут ми вимушені їх зустрічати вогнем, але вже на українській території,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Українська армія може діставати до Грайворона своєю артилерією. Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що артилерійські підрозділи ЗСУ били по ворогу на деяких позиціях, коли бачили, що противник розгортав свої сили перед наступом на Харківщину. Однак, це було не так сильно, адже тоді ще не було удосталь боєприпасів. Вони прибули пізніше. Нині ситуація значно краще.

Росія готується наступати