Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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На скільки Україні вистачить допомоги США

За словами колишнього високопосадовця Пентагону Селести Волландер, великих поставок зброї, які адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці своєї роботи, має вистачити щонайменше до середини року. Водночас на думку деяких українських аналітиків, їхня країна може протриматися ще довше.

Водночас у Європі хочуть покрити цей дефіцит. У 2024 році ЄС, Велика Британія та Норвегія спільно надали Україні близько 25 мільярдів доларів військової допомоги – більше, ніж США того року, за словами європейських посадовців. Крім того, континент суттєво збільшив виробництво артилерійських снарядів. Також в ЄС обговорюють можливість надати Україні допомоги на 30 мільярдів доларів цього року.

За словами президента України Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення Росії США надали Києву близько 70 мільярдів доларів військової допомоги. За даними Кільського інституту світової економіки, це є більше ніж усі інші західні союзники України разом узяті.

Яке озброєння США є критично важливим

У виданні зазначили, що Україна змогла побудувати власне потужне виробництво боєприпасів, яке зараз виробляє зброї на 30 мільярдів доларів на рік. За словами міністра стратегічної промисловості країни, це є вшестеро більше, ніж роком раніше.

Загалом, Україна наразі виготовляє або фінансує близько 55% своєї військової техніки. Один із західних посадовців розповів, що США постачають близько 20%, а Європа – 25%.

Водночас практично неможливо буде замінити в короткостроковій перспективі деякі американські поставки. Мовиться про сучасні системи ППО, балістичні ракети класу "земля-земля", навігаційні системи і далекобійну ракетну артилерію.

Західні посадовці та аналітики зазначають, що як тільки ці американські поставки припиняться, Україна втратить можливість бити на великі відстані. Також постраждає захист тилових позицій.

Мати партнера, який постачає вам найякісніші військові технології, за визначенням незамінно у деяких сферах,

– зазначив Томаш Копечни, посланник чеського уряду з питань відновлення України.

Перед тим як залишити посаду, колишній президент Джо Байден прагнув забезпечити Україні можливість продовжувати бойові дії якнайдовше. Його адміністрація передала озброєння зі складів США та уклала угоди з американськими оборонними компаніями на закупівлю боєприпасів, перехоплювачів ППО, транспортних засобів та інших матеріальних засобів. Ці поставки триватимуть до 2026 року.

"Це було на підтримку того, що ми розуміли під стратегією нової адміністрації: вести переговори з позиції сили і показати Путіну, що українці можуть продовжувати боротися", – сказала Волландер, колишня співробітниця Пентагону, яка працювала помічником міністра оборони в адміністрації Байдена.