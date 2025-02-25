Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

Дивіться також "Капітуляція Америки та зрада союзників": як західні ЗМІ рознесли розворот Трампа до Путіна

У Білому домі розповіли про плани Трампа

Левітт повідомила, що Сполучені Штати розраховують, що Дональд Трамп незабаром зустрінеться з російським диктатором Владіміром Путіним, а також з президентом України Володимиром Зеленським. Речниця особливо наголосила на зустрічі з українським лідером.

Зустрічі Трампа з Путіним та Зеленським відбудуться дуже скоро, особливо – із Зеленським,

– повідомили у Білому домі.

Крім того, речниця Білого дому додала, що Трамп збирається якнайшвидше укласти угоду щодо рідкісноземельних металів та очікує. Президент США очікує, що Зеленський підпише угоду.