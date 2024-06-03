Общие потери России на утро 3 июня уже превысили 511 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более 72 тысяч единиц техники, пишет 24 Канал.

Смотрите также Дроны СБУ "погасили" в Крыму РЛС "Небо-СВУ" ценой в 100 миллионов долларов

Потери России на 3 июня

Личного состава – около 511 130 (+1270),

танков – 7779 (+14),

боевых бронированных машин – 15 002 (+22),

артиллерийских систем – 13 280 (+47),

РСЗВ – 1090 (+1),

средств ПВО – 824 (+3),

самолетов – 357 (+0),

вертолетов – 326 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 739 (+40),

крылатых ракет – 2268 (+0),

кораблей/катеров – 27 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 18159 (+67),

специальной техники – 2199 (+4).

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ