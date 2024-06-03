Общие потери России на утро 3 июня уже превысили 511 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более 72 тысяч единиц техники, пишет 24 Канал.
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Потери России на 3 июня
- Личного состава – около 511 130 (+1270),
- танков – 7779 (+14),
- боевых бронированных машин – 15 002 (+22),
- артиллерийских систем – 13 280 (+47),
- РСЗВ – 1090 (+1),
- средств ПВО – 824 (+3),
- самолетов – 357 (+0),
- вертолетов – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 739 (+40),
- крылатых ракет – 2268 (+0),
- кораблей/катеров – 27 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 18159 (+67),
- специальной техники – 2199 (+4).
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ