Загальні втрати Росії на ранок 3 червня вже перевищили 511 тисяч бійців. Окрім того, в агресора мінус понад 72 тисячі одиниць техніки, пише 24 Канал.

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Втрати Росії на 3 червня

Особового складу – близько 511 130 (+1270),

танків – 7779 (+14),

бойових броньованих машин – 15 002 (+22),

артилерійських систем – 13 280 (+47),

РСЗВ – 1090 (+1),

засобів ППО – 824 (+3),

літаків – 357 (+0),

гелікоптерів – 326 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10 739 (+40),

крилатих ракет – 2268 (+0),

кораблів/катерів – 27 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67),

спеціальної техніки – 2199 (+4).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ