Відео оприлюднила Державна прикордонна служба України сьогодні, 3 червня.
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За допомогою "Муром-П" ворог намагався контролювати ситуацію на прикордонній території Сумщини та планував наступні атаки та обстріли.
Момент знищення ворожих систем спостереження: відео
Ситуація на Сумщині
- Росіяни щодня тероризують обстрілами населення прикордонних населених пунктів Сумської області. Учора, 2 червня ворог атакував з РСЗВ Шосткинський районі і пошкодив об'єкти інфраструктури.
- Окупанти тримають свої сили біля кордону з Сумською областю. У ДПСУ заявили, що ворогу недостатньо цих сил, аби зробити успішний наступ.
- Водночас Сили оборони готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій і, за потреби, зупинять наступ ворога.