Відео оприлюднила Державна прикордонна служба України сьогодні, 3 червня.

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За допомогою "Муром-П" ворог намагався контролювати ситуацію на прикордонній території Сумщини та планував наступні атаки та обстріли.

Момент знищення ворожих систем спостереження: відео

Втрати ворога. У Генштабі оновили дані щодо втрат російської армії у війні проти України. Станом на сьоогодні окупанти втратили понад 72 тисячі одиниць техніки. Щодо особового складу, то втрати сягають близько 511 130 вояк. Лише за минулу добу захисники ліквідували 1270 окупантів.

Ситуація на Сумщині