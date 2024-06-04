Утром 4 июня в Днепре раздавались взрывы. В Днепропетровской ОГА рассказали детали о последствиях.

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В Днепре тяжелое утро

В Днепропетровской ОГА сообщили, что силы ПВО сбили 2 ракеты. Однако в результате падения обломков есть повреждения гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители.

Среди них – дети. Мальчик, которому 1 месяц, в удовлетворительном состоянии. Будет лечиться амбулаторно. 17-летний юноша в больнице в состоянии средней тяжести,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, пострадали и 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больнице.

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