У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей вдалося знищити.

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Скільки ворожих цілей збито в ніч на 6 червня

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що у ніч проти 6 червня 2024 року окупаційні війська завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з району Таганрога (Росія), а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ (Росія), мис Чауда (Крим).

Відомо, що відбивали повітряний напад загарбників мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях,

– резюмували в ПС ЗСУ.



У ніч на 6 червня 2024 року збито 17 ударних БпЛА / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

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