Росіяни не припиняють регулярно запускати ударні БпЛА. Минулої ночі протиповітряна оборона також ліквідувала 22 безпілотники під час повітряної тривоги та інтенсивної атаки. Загалом ворог тоді запустив 27 дронів.

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Росіяни запустили дрони-камікадзе в ніч на 6 червня

00:20, 6 червня БпЛА змінюють курс Повітряні сили ЗСУ написали, що група БпЛА на Херсонщині змінила курс у напрямку Миколаївської області.

00:19, 6 червня Група БпЛА на Одещині, рухається в північному напрямку.

00:17, 6 червня "Шахеди" летять на Одещину Одеська область – група ударних БпЛА з Миколаївщини у вашому напрямку!

– написали в Повітряних силах. У разі оголошення тривоги місцевих жителів закликали перебувати в укриттях.

00:16, 6 червня Чергова група ворожих БпЛА на Херсонщині рухається у напрямку Дніпропетровщини.