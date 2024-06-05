Як повідомляють французькі ЗМІ, МЗС країни обурене погрозами речника російського посольства Олександра Макогонова. Він заявив, що французькі інструктори в разі прибуття в Україну стануть "легітимними цілями" для ударів з боку російських загарбників.

Дивіться також "Ми лише захищались": Путін пригрозив ударами по країнах Заходу через допомогу Україні

Франція не залишить без відповіді погрози Росії

Речник посольства Росії в Парижі Олександр Макогонов, як і будь-який представник країни-агресорки, застеріг та пригрозив Франції через відправку французьких інструкторів на територію нашої держави.

Якщо ви посилаєте своїх солдатів, своїх фахівців, своїх інструкторів на українську землю, щоб навчити українських солдатів краще цілитися і вбивати росіян, вони, природно, стануть легітимною ціллю,

– цинічно заявив він.

Втім, на реакцію країни російський представник довго не чекав, оскільки його абсурдні та підступні погрози різко прокоментував заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан.

"Це обурливі заяви, які не залишаться без відповіді", – наголосив французький посадовець. За його словами, наразі французьке МЗС веде дискусії про відповідь, яку повинен дати Париж. Однак жодних додаткових деталей стосовно цього Крістоф Лемуан не додав.

Що цьому передувало