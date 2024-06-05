Про це повідомляють російські ЗМІ. Так, глава країни-агресорки знову вдався до зміни понять та згідно з усіма пропагандистськими наративами, почав говорити про "загрозу" з боку України, передає 24 Канал.

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Путін знову наговорив маячні

Кремлівський очільник на зустрічі із журналістами світових інформаційних агентств вирішив розповісти свої байки стосовно війни в Україні, згідно з найкращими традиціями російської пропаганди.

Особливу увагу диктатор цинічно приділив Революції гідності так, буцімто це якимось чином стосувалося Росії.

Усі вважають, що Росія розпочала війну в Україні, але ніхто на Заході, в Європі не хоче згадувати, з чого почалася ця трагедія. Вона розпочалася з антиконституційного державного перевороту. Ось початок війни,

– заявив Путін.

Однак на цьому маячня з боку глави Кремля не закінчилася, оскільки диктатор вирішив спуститися до абсурду. За його словами Росія "не напала, а захищалась", хоча так і не зрозуміло – від кого та для чого.

Не обійшлося й без брехні щодо мобілізації та воєнного стану у нашій державі. Диктатор безглуздо заявив про існування вимоги поставити на облік 17-річних в Україні та знизити призовний вік до 18 років, що нібито стало ідеєю Сполучених Штатів.

Куди ж без погроз Заходу

Як з'ясувалося, для Владіміра Путіна стало справжнім "морально-етичним шоком" виникнення німецьких танків на території нашої держави. Тому, як завжди, він натякнув, що удари західною зброєю по території Росії у Кремлі сприймають, як "пряму війну" проти країни-агресорки.

Росія може поставити свою далекобійну зброю в регіонах світу, звідки відбудуться удари по чутливих об'єктах країн, що постачають зброю до України,

– каже російський господар.

Подібна позиція країн Заходу, зокрема і Сполучених Штатів, настільки налякала російського диктатора, що він вкотре повторив свої гучні промови про те, що "Москва реагуватиме" на такий дозвіл.

Нагадаємо, що ще нещодавно Владімір Путін в істериці заявив, що українські удари по Росії з використанням далекобійної західної зброї, втягне країни Заходу у війну.