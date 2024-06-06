Россияне не прекращают регулярно запускать ударные БпЛА. Прошлой ночью противовоздушная оборона также ликвидировала 22 беспилотника во время воздушной тревоги и интенсивной атаки. В целом враг тогда запустил 27 дронов.

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Россияне запустили дроны-камикадзе в ночь на 6 июня

00:47, 6 июня "Шахеды" в Винницкой области Винницкая область – группа ударных БпЛА из Одесской области в вашем направлении!

– предупредили в Воздушных силах.

00:45, 6 июня Запорожье – в районе города вражеский БпЛА. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

00:38, 6 июня Кировоградская область – угроза применения ударных БпЛА.

00:20, 6 июня БпЛА меняют курс Воздушные силы ВСУ написали, что группа БпЛА на Херсонщине изменила курс в направлении Николаевской области.

00:19, 6 июня Группа БпЛА в Одесской области, движется в северном направлении.

00:17, 6 июня "Шахеды" летят в Одесскую область Одесская область – группа ударных БпЛА с Николаевщины в вашем направлении!

– написали в Воздушных силах. В случае объявления тревоги местных жителей призвали находиться в укрытиях.

00:16, 6 июня Очередная группа вражеских БпЛА на Херсонщине движется в направлении Днепропетровщины.