Які наслідки цієї російської атаки, чи є влучання та постраждалі, розповів голова ОВА.
Зверніть увагу Тривога через "Шахеди" лунала аж до 9 ранку: де фіксували ворожі дрони
Які наслідки атаки "Шахедів"
Цієї ночі в Київській області оголошували повітряну тривогу через ворожі ударні дрони в повітряному просторі.
Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні,
– заявив Руслан Кравченко.
Посадовець додав, що уламки ворожого дрона виявлені поза межами населеного пункту. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків російської атаки.
Атака на Україну сьогодні: що відомо
- У ніч на 2 червня Росія знову атакувала Україну ракетами й "Шахедами".
- Ворог запустив крилату ракету"Іскандер-К" з Криму в напрямку Харківської області, зенітну керовану ракету С-300 з окупованої території Донеччини. Окрім того, 25 "Шахедів" з мису Чауда, районів Єйська та Приморсько-Ахтарська.
- Удар агресора відбивала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони, залучалися засоби радіоелектронної боротьби.
- Наші захисники збили всі 25 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.
- До речі, останній дрон знищили зранку у Вінницькій області. Там тривога тривала понад 8 годин.
- У Миколаївській області уламки дронів впали на склад промислового підприємства. Спалахнула пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.