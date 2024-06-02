Які наслідки цієї російської атаки, чи є влучання та постраждалі, розповів голова ОВА.

Зверніть увагу Тривога через "Шахеди" лунала аж до 9 ранку: де фіксували ворожі дрони

Які наслідки атаки "Шахедів"

Цієї ночі в Київській області оголошували повітряну тривогу через ворожі ударні дрони в повітряному просторі.

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні,

– заявив Руслан Кравченко.

Посадовець додав, що уламки ворожого дрона виявлені поза межами населеного пункту. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків російської атаки.

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