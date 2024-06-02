Про це повідомили в міській ОВА. Очільник ОВА Віталій Кім розповів деталі ситуації.
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Уламки "Шахедів" впали на склад промислового підприємства на Миколаївщині
Віталій Кім розповів, що сьогодні вночі внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА у Куцурубській громаді Миколаївського району сталося загоряння складських приміщень промислового підприємства. Відповідно до його слів, станом на 08:40 пожежа ліквідована підрозділом ДСНС площею 1500 квадратних метрів. Відомо, що, аби загасити вогонь залучили 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки, а також додатково здійснювався підвіз води 4 водовозками приватного сільськогосподарського підприємства.
На щастя, постраждалих немає.
Крім цього, очільник Миколаївської ОВА розповів, скільки "Шахедів" збили над регіоном. Так, у ніч на 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу Shahed 131/136.
На Миколаївщині була пожежа внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів / Фото ДСНС
В ДСНС також показали кадри роботи над ліквідацією пожежі.
Ліквідували масштабну пожежу спричинену падінням уламків збитих ворожих БпЛА на Миколаївщині: дивіться відео
Скільки загалом ворожих цілей знищили українська ППО в ніч на 2 червня
- За даними ПС, упродовж ночі захисниками неба збито 24 "Шахеди". Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей.
- Лиш о 8:48 оголосили відбій повітряної тривоги. Зокрема, у Вінницькій області загроза тривала майже 8 годин. Зрештою, останній 25 "Шахед" теж вдалось знищити.
- Таким чином оборонці неба збили усі 25 із 25 ворожих "Шахедів", які росіяни запустили по Україні цієї ночі
Зауважимо, що в ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну:
- крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області,
- зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини,
- та 25-ма ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ і Приморсько-Ахтарськ (Росія).