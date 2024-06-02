Росіяни запустили "Іскандер-К"

Про результативність роботи протиповітряної оборони цієї ночі прозвітувало командувач Повітряних Сил України Микола Олещук. Ворог спрямував на Харків швидкісну ціль.

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У ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну:

крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області,

зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини,

та 25-ма ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – Росія.

"Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби", – ідеться у повідомленні.

24 із 25 дронів знищено

За даними ПС, упродовж ночі захисниками неба збито 24 "Шахеди". Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей.

Зауважимо, що станом на 7:30 повітряна тривога усе ще триває.



Скільки дронів та ракет збила ППО уночі / Інфографіка ПС

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