Про головні події дня станом на 2 червня: ситуацію на фронті, обмеження споживанння електроенергії, перемоги на дипломатичному рівні – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також "Захоплюють ротом": у ЗСУ описали, як відбуваються російські штурми Кринків і Роботиного
Російські штурми Кринків і Роботиного
Росіяни нещодавно заявляли про окупацію населеного пункту Кринків Херсонської області та Роботиного Запорізької області. Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук у коментарі 24 Каналу спростував цю інформацію. Водночас зазначив, що росіяни продовжують штурми населених пунктів та намагаються зайти на краї сіл. Ворог постійно використовує керовані авіабомби.
Росіяни атакують дронами
Пізно ввечері 1 червня окупанти здійснили запуск дронів-камікадзе.
Станом на ранок 2 червня тривога через "Шахеди" триває у Вінницькій, Житомирській та Київській областях. За інформацією моніторингових пабліків, там ще кружляє пара дронів.
Чи належно захищений східний фланг НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс здатен та готовий захистити союзників. Партнери готові до можливої агресії на східному фланзі, вкладаючи все більше коштів в оборону.
Єнс Столтенберг нагадав, що НАТО становить 50% військової могутності світу.