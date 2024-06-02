В Україні розпочалась 830 доба повномасштабного вторгнення. Російські війська не полишають спроб захопити українські території, при цьому ведуть ракетний терор проти мирного населення та намагаються знищити енергосистеми країни. Водночас Сили оборони дають відсіч ворогу на полі бою, а енергетики роблять усе можливе, аби заживити мережу та продовжувати постачати світло в домівки українців.