В Украине начались 830 сутки полномасштабного вторжения. Российские войска не оставляют попыток захватить украинские территории, при этом ведут ракетный террор против мирного населения и пытаются уничтожить энергосистемы страны. В то же время, Силы обороны дают отпор врагу на поле боя, а энергетики делают все возможное, чтобы заживить сеть и продолжать поставлять свет в дома украинцев.