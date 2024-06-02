О главных событиях дня по состоянию на 2 июня: ситуация на фронте, ограничение потребления электроэнергии, победы на дипломатическом уровне – читайте в материале 24 Канала.
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Российские штурмы Крынков и Роботино
Россияне недавно заявляли об оккупации населенного пункта Крынков Херсонской области и Роботино Запорожской области. Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 Каналу опроверг эту информацию. В то же время отметил, что россияне продолжают штурмы населенных пунктов и пытаются зайти на края сел. Враг постоянно использует управляемые авиабомбы.
Россияне атакуют дронами
Поздно вечером 1 июня оккупанты осуществили запуск дронов-камикадзе.
По состоянию на утро 2 июня тревога из-за "Шахеды" продолжается в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. По информации мониторинговых пабликов, там еще кружит пара дронов.
Должным ли образом защищен восточный фланг НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс способен и готов защитить союзников. Партнеры готовы к возможной агрессии на восточном фланге, вкладывая все больше средств в оборону.
Йенс Столтенберг напомнил, что НАТО составляет 50% военной мощи мира.