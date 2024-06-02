Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал 24 Каналу, что россияне продолжают штурмы населенных пунктов и пытаются зайти на края сел. Враг постоянно использует управляемые авиабомбы.

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Российские штурмы

По словам Плетенчука, враг не занял населенные пункты Крынки и Роботино. Вчера, 31 мая, враг уменьшил количество штурмов на Крынки с 14 до 5. Морпехам в населенном пункте крайне трудно, однако они продолжают держать оборону, учитывая, что там не осталось застройки, как и самого села.

Где расположены Крынки и Роботино: смотрите на карте

По Ореховскому направлению, где есть село Роботино, то этот населенный пункт россияне на прошлой неделе уже несколько раз "захватывали ртом". Однако похвастаться оттуда видеоматериалами оккупанты не могут. Россияне могут забросить маленькую группу с флагом на крайнюю улицу населенного пункта, где они и остаются.

Ситуация такова, что россияне пытаются зайти на окраину (Роботино – 24 Канал), чтобы закрепиться и умереть. И так каждые сутки,

– отметил представитель Сил обороны Юга.

Также Пленетчук рассказал, что враг постоянно применяет управляемые авиабомбы, однако их применяют и ВСУ. Это касается контрбатарейной борьбы и применения авиации.

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