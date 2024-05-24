Только за четверг, 23 мая, россияне 9 раз штурмовали это село в Олешковской общине. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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Российская армия понесла потери в Крынках
За минувшие сутки Крынки стали самой горячей точкой на Херсонщине.
Если не учитывать активность россиян по обстрелам, то на Старомайорске и Роботино вчера было по одному штурму, по сравнению с Крынками, где было 9 непосредственных боевых столкновений.
Но все они были безуспешны, враг был вынужден отступить на свои позиции, понеся, соответственно, потерь,
– сказал Плетенчук.
Он также добавил, что о существенных изменениях на этом участке фронта речь не идет. А морские пехотинцы продолжают оборонять занимаемые позиции и имеют успехи.
"Ситуация остается достаточно напряженной, но контролируемой", – отмечает руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.
Ранее он также отмечал, что благодаря удержанию Крынок ВСУ имеют инициативу на этом направлении.
Ситуация на Херсонщине: последние новости
- Наступление на Харьковщине не повлияло на ситуацию на южном направлении. Любые изменения в состоянии или характере действия россиян отсутствуют. Нет также и признаков формирования наступательных группировок.
- Впрочем, обстрелы Херсонщины, к сожалению, продолжаются. Так, 17 мая, россияне обстреляли автомобиль, в котором находился начальник Новотроицкой СВА. Он получил ранения.
- А за несколько дней до этого в Херсонской области подорвался на мине 11-летний мальчик, который пас скот. На том же месте от разрыва мины травмировался еще и 63-летний мужчина.