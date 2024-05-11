О деталях инцидента рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Что рассказали в ОВА

В заметке говорится, что у ребенка диагностировали обломочные ранения ног, грудной клетки и живота. Сейчас мальчика оперируют. Глава ОВА отметил, что врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Добавим, что вечером 11 мая Херсонская областная прокуратура также отметила, что в результате разрыва мины вблизи канала в Музыковке был травмирован еще один местный житель.

Так, 63-летнему мужчине оказывают медицинскую помощь. В сообщении говорится, что правоохранители начали расследование для документации военных преступлений, совершенных российскими военными.



На Херсонщине два человека, среди которых ребенок, подорвались на мине / Фото Херсонская областная прокуратура

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