Про деталі інциденту розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Що розповіли в ОВА

У дописі йдеться, що у дитини діагностували уламкові поранення ніг, грудної клітини та живота. Наразі хлопчика оперують. Очільник ОВА зазначив, що лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Додамо, що ввечері 11 травня Херсонська обласна прокуратура також зазначила, що внаслідок розриву міни поблизу каналу у Музиківці був травмований ще один місцевий житель.

Так, 63-річному чоловіку надають медичну допомогу. В повідомленні йдеться, що правоохоронці розпочали розслідування для документації воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.



На Херсонщині двоє людей, серед яких дитина, підірвалися на міні / Фото Херсонська обласна прокуратура

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