Лише за четвер, 23 травня, росіяни 9 разів штурмували це село в Олешківській громаді. Про це в етері телемарафону розповів керівник пресцентру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Російська армія зазнала втрат у Кринках

За минулу добу Кринки стали найгарячішою точкою на Херсонщині.

Якщо не враховувати активність росіян щодо обстрілів, то на Старомайорську і Роботино вчора було по одному штурму, порівняно із Кринками, де було 9 безпосередніх бойових зіткнень.

Але усі вони були безуспішні, ворог був змушений відступити на свої позиції, зазнавши, відповідно, втрат,

– сказав Плетенчук.

Він також додав, що про суттєві зміни на цій ділянці фронту не йдеться. А морські піхотинці продовжують обороняти займані позиції і мають успіхи.

"Ситуація залишається досить напруженою, але контрольованою", – зазначає керівник пресцентру Сил оборони Півдня.

Раніше він також зауважував, що завдяки утриманню Кринок ЗСУ мають ініціативу на цьому напрямку.

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