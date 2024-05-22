Російські військові на світанку 6 червня 2023 року підірвали Каховську ГЕС. Вода стрімко затоплювала населені пункти Півдня України, спричинивши справжній екоцид.

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Замість води – тисячі гектарів лісу

Майже за рік після підриву Каховської ГЕС дно водосховища перетворилося на "зелене море". Нині на 150 гектарах штучно створеної водойми утворився густий ліс з верби. Місцями дерева вже виросли до 2,5 – 3 метрів. Загалом, флора на дні Каховського водосховища різноманітна, однак більшість територій займає верба.

Це неймовірно. Можна з впевненістю сказати, що такого явища на планеті більше ніде не існує,

– зауважив еколог Вадим Манюк.

Також на дні Каховського водосховища росте водяний щавель та західний каркас. Втім, за словами еколога, абсолютно очікувано, що саме верба займає більшість територій. Річ у тім, що ці дерева ростуть у плавнях, вздовж річок, річкових долин, і саме верба першою розселяється на піщаних мілинах і косах.

Дно Каховського водосховища після теракту на ГЕС відразу стало піщаною косою, що є ідеальними умовами для росту верби. Манюк наголошує, що особливо вражає факт того, що нізвідкіля за один сезон взялося стільки насіння, щоб 150 тисяч гектарів землі поросли вербою.

Загалом, дно Каховського водосховища – нині однорослий вербовий ліс, у якому дерева сягають 2,5 – 3,5 метра. Новим насінинам поки що немає місця, щоб проростати, а також немає протічної води. Як пояснив еколог, згодом дерева почнуть конкурувати між собою й почнеться природний процес саморозріджування. Тобто на 10 метрів залишатиметься лише 1 верба.

Дно Каховського водосховища за рік після теракту на Каховській ГЕС / Фото Суспільне

Інші рослини також будуть поступово зникати.

"Щавель водяний – типовий такий плавневий вид, йому потрібна вода. Він зараз її тягне з тріщин в глибині, але якщо далі нічого не буде мінятись, то тут буде сухіше і ці види поступово зникатимуть", – наголосив еколог.

Шпарини у землі нині сприяють розвитку флори. За словами Манюка, з них проростають нові рослини – каркас західний. Ба більше, еколог наголосив, що саме шпарини у дні водосховища сприяли такому швидкому розвитку флори, адже якби був суцільний ґрунт, без тріщин, то у насінин не було б шансів прорости.

"У цих шпаринах якраз буде найбагатший ґрунт через те, що в нього все буде стікатися. Для нас це шпарина, а для екосистеми це щось необхідне. Те, що створює додаткове біорізноманіття", – додав Манюк.

На дні Каховського водосховища – море з верби: дивіться відео

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