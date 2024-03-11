У документальному фільмі "Війна за море: Від Дніпра до Криму" Кирило Буданов сказав, що робили росіяни на станції за годину до підриву, пише 24 Канал.

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Що відбувалось на ГЕС перед підривом

До підриву Каховської ГЕС причетна 205-та окрема мотострілецька козача бригада сухопутних військ російської армії, яка тоді контролювала гідроелектростанцію.

Орієнтовно за годину до підриву дамби приїхала група спеціального призначення, зайшла на об'єкт, перевірила готовність замінованої дамби до підриву. По радіолінії був переданий сигнал підрозділу, який перебував безпосередньо біля дамби та на ній, про евакуацію. Інші підрозділи, до речі, які були далі, не були про це попереджені. Далі група здійснила підрив і залишила район,

– розповів Кирило Буданов.

Внаслідок цинічних дій росіян тільки на підконтрольному Україні правому березі загинуло 32 людей, на лівому березі затоплення було більшим, проте окупанти жертв не рахували.

Генеральний директор ПРАТ Укргідроенерго Ігор Сирота зауважив, що станцію побудували з розрахунком на ядерний удар. Він пояснив, що для підриву Каховської ГЕС треба було знати місця, куди закласти сотні кілограм вибухівки. Тобто окупанти однозначно мали готуватись до теракту.

"Є факт – це суто терористичний акт, який призвів до техногенної катастрофи, екоциду та людських жертв. Якщо хотіли зробити район затоплення і цим зірвати якусь висадку річкового десанту – це не виправдовує такі методи", – запевнив Буданов.

У фільмі пояснили, що плани росіян підірвати ГЕС, щоб перешкодити наступу України на Півдні, провалились. Адже після трагедії Збройні Сили України тільки збільшили активність, результативність та успішність дій.

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