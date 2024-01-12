Моторошні деталі розповіла Світлана Лінник – начальниця Голопристанської МВА. Вона повідомила, що окупанти не розбирають завали, аби поховати людей, яких вбили, підірвавши Каховську ГЕС.

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Не дістають, не розбирають завали, так ті руїни лишаються, тіла загиблих так і залишаються під завалами. Там дуже багато ще людей, які лежать під завалами у своїх власних оселях. Це і міське і сільське населення. Це величезна кількість таких ось будинків і людей, які зникли, і родичі яких шукають,

– заявила Лінник.

Коли Голу Пристань деокупують, проводитимуть ексгумацію й перепоховуватимуть людей. Окрім того, шукатимуть рідних загиблих.

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