Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що відбувається на окупованій частині Запорізької області. За його словами, головна проблема полягає у водопостачанні.
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Труднощі пов'язані з Каховською ГЕС, яку 6 червня 2023 року підірвали окупанти. Унаслідок цього злочину південь Запорізької області залишився без нормальної води.
Станом на сьогодні і навіть після деокупації незрозуміло, як розв'язати цю проблему. Інших джерел прісної води немає в радіусі 200 або більше кілометрів. У нас було тільки Каховське водосховище,
– пояснив Дудукалов.
Це основна проблема, яка впливає і на сільськогосподарську сферу, і на дрібний бізнес.
Забруднені ґрунти
Територія, на якій ведуть активні бойові дії, ще тривалий час буде непридатною для вирощування сільськогосподарських культур. Зокрема, через щільне замінування – очищення від вибухонебезпечних предметів може тривати роками.
Те, що годувало Запорізьку область свого часу, сьогодні на 70% окуповано, перетворено на військовий об'єкт. Незрозуміло, коли ця земля наново годуватиме нас,
– констатував Дудукалов.
Ситуація на окупованих територіях: останні новини
- З огляду на потребу в поновленні особового складу на фронті, російські окупанти посилили мобілізаційний тиск на захоплених територіях. Зокрема, у Мелітополі на Запоріжжі почали ставити на облік неповнолітніх.
- Крім того, ворог збирається знести все, що не встиг зруйнувати в Маріуполі на Донеччині. Замість приватної забудови, серед якої багато історичних будівель, окупанти хочуть поставити багатоповерхівки, щоб заробити на іпотеці.
- Тим часом на окупованих територіях невпинно квітне "бавовна". Зокрема, вночі 6 січня в Кадіївці на Луганщині влучили по готелю "Донбас".