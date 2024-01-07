Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що відбувається на окупованій частині Запорізької області. За його словами, головна проблема полягає у водопостачанні.

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Труднощі пов'язані з Каховською ГЕС, яку 6 червня 2023 року підірвали окупанти. Унаслідок цього злочину південь Запорізької області залишився без нормальної води.

Станом на сьогодні і навіть після деокупації незрозуміло, як розв'язати цю проблему. Інших джерел прісної води немає в радіусі 200 або більше кілометрів. У нас було тільки Каховське водосховище,

– пояснив Дудукалов.

Це основна проблема, яка впливає і на сільськогосподарську сферу, і на дрібний бізнес.

Забруднені ґрунти

Територія, на якій ведуть активні бойові дії, ще тривалий час буде непридатною для вирощування сільськогосподарських культур. Зокрема, через щільне замінування – очищення від вибухонебезпечних предметів може тривати роками.

Те, що годувало Запорізьку область свого часу, сьогодні на 70% окуповано, перетворено на військовий об'єкт. Незрозуміло, коли ця земля наново годуватиме нас,

– констатував Дудукалов.

У Time написали, що Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Щоб повністю очистити територію, знадобиться 757 років.

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