За час повномасштабної війни Україна випередила Афганістан та Сирію і стала найбільш замінованою країною у світі, пише TIME.
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Третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також мінами-пастками та осколками снарядів,
– ідеться у статті.
Не лише контрнаступ: які наслідки мінування
Величезні мінні поля не лише гальмують контрнаступ ЗСУ, а й становлять загрозу життю 6 мільйонам мирних жителів, роблять непридатними частину сільськогосподарських угідь країни, а це своєю чергою впливає як на економічну ситуацію всередині країни, так і на світове постачання продовольства.
"Масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими з часів Другої світової війни", – цитує видання міністерку економіки Юлію Свириденко.
Міни забирають людські життя
Видання також наводить дані Мінекономіки України про те, що станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителі загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені. У статистику не враховано території, які перебувають під окупацією Росії, і де тривають важкі бої.
Водночас Свириденко повідомила, що Україна має план, як повернути 80% забруднених земель у господарське використання упродовж 10 років.
Головне про проблему мін
- На деокупованих територіях зафіксовано десятки випадків підриву цивільних на мінах. Стаються трагедії і у регіонах, що розташовані близько до фронту.
- Так, 15 жовтня на Миколаївщині на міні підірвалися двоє дітей. 14-річний хлопчик загинув, його 12-річний товариш отримав травми. Того ж дня на Чернігівщині на міні в лісосмузі підірвалися двоє людей. Один із них загинув.
- Варто розуміти, що забруднені мінами не тільки території суходолу, але й акваторія Чорного моря.