За час повномасштабної війни Україна випередила Афганістан та Сирію і стала найбільш замінованою країною у світі, пише TIME.

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Третина української території всіяна мільйонами нерозірваних мін і касетних бомб, а також мінами-пастками та осколками снарядів,

– ідеться у статті.

Не лише контрнаступ: які наслідки мінування

Величезні мінні поля не лише гальмують контрнаступ ЗСУ, а й становлять загрозу життю 6 мільйонам мирних жителів, роблять непридатними частину сільськогосподарських угідь країни, а це своєю чергою впливає як на економічну ситуацію всередині країни, так і на світове постачання продовольства.

"Масштаби забруднення України мінами та нерозірваними боєприпасами є найбільшими з часів Другої світової війни", – цитує видання міністерку економіки Юлію Свириденко.

Згідно з оцінкою GLOBSEC (аналітичний центр у Словаччині), Україні знадобиться 757 років, щоб усунути цю загрозу, використовуючи звичайні методи та наявні ресурси.

Міни забирають людські життя

Видання також наводить дані Мінекономіки України про те, що станом на 1 листопада щонайменше 264 мирних жителі загинули від мін, а понад 830 були покалічені або поранені. У статистику не враховано території, які перебувають під окупацією Росії, і де тривають важкі бої.

Водночас Свириденко повідомила, що Україна має план, як повернути 80% забруднених земель у господарське використання упродовж 10 років.

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