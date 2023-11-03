Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан. На його думку, Україна здатна розміновувати загородження агресора, якщо зможе наростити кількість засобів розмінування.

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Проблема замінованості російських позицій

У нещодавно опублікованій статті Валерія Залужного одним із 5 ключових факторів для деокупації українських територій названо нові технології знешкодження мінних полів агресора. Також серед викликів, які ставить перед Силами оборони ворог – повторне замінування територій дистанційними системами.

На озброєнні у Росії дійсно є система "Зємлєдєліє", що здатна закидувати міни на відстань 15 кілометрів. Однак при виконанні завдання, ця машина змушена заходити в зону ураження української артилерії та дронів, через що Сили оборони здатні її знищувати.

Як Україна може розміновувати загородження росіян

Розмінування можна проводити в різний спосіб, не виключаючи навіть звичайні плуги, якими в тилу фермери самостійно розміновують поля. Однак для цього потрібно, щоб Укроборонпром напрацював відповідне рішення й отримав на нього фінансування.

Такі засоби розмінування називають “механічними” й вони широко використовуються в західній техніці, яку Силам оборони передавали на початку контрнаступу (Wisent-1, Bozena-5 тощо). А втім, західних зразків не вистачить, щоб вирішити усі завдання, що стоять перед українськими військовими.

Роман Світан про проблему розмінування російських позицій: дивіться відео

Тому ще одним рішенням, яке варто розглянути щодо розмінувань ворожих загороджень, є використання об’ємно-детонуючих авіабомб, які при плануванні здатні розміновувати певну ділянку в радіусі своєї дії. Ще одним способом протидії мінним загородженням є використання гусеничної техніки, яка є менш вразливою до мін, аніж колісна.

"Україна справді може долати мінні загородження противника. Однак це вкрай непросто в умовах, коли росіяни встигли щільно "замінуватися", хоча це провина не Сил оборони, а наших партнерів, які дали агресору 9 місяців на підготовку до оборони Півдня (поки Захід наважувався та готував поставки бронетехніки в Україну – 24 Канал)", – переконаний Світан.

Проблема замінованості російських позицій: що відомо