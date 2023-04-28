Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона наголосила про мінну небезпеку в області.
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Унікальний трактор
Деякі деталі для свого трактора-розміновувача фермер взяв з підбитих російських танків. Разом із сином розробив систему радіоуправління, аби керувати ним можна було на відстані.
"Цей трактор вже підривався, його витягували, лагодили і знову випускали в поле. Це рішення безпосередньо фермера ризикувати своєю технікою. Тому він наголошує на безпеці", – сказала кореспондентка.
Вона додала, що до війни Олександр Кривцун мав потужне господарство, автопарк, частина з якого згоріла під час окупації. Частину техніку вдалося забрати у колаборантів, а іншу, більш нову, росіяни вкрали.
Анна Черненко про ситуацію на Харківщині: дивитись відео
Допомогти ДСНС
Утім, аграрій не втрачає оптимізму і продовжує працювати. Самостійно розміновувати свої поля його підштовхнули терміни майбутньої посівної. Сапери ДСНС працюють день і ніч, але не встигають фізично опрацювати усю територію.
З цього поля вони (ДСНС – 24 Канал) винесли 260 мін, 2 протипіхотні і зараз вони займаються розмінуванням. Я наголошую, це небезпечно, не повторюйте те, що ми робимо,
– відзначив керівник агрофірми Гракове Олександр Кривцун.
Мінна небезпека на Харківщині
За словами Анни Черненко, на Харківщині ситуація з мінною небезпекою одна з найскладніших. Так, 27 квітня біля населених пунктів Токарівка та Кочубеївка на протитанковій міні підірвалася машина з електриками. Загинув водій, 4 працівників перебувають у лікарні.
"Троє з них отримали поранення середньої тяжкості, один – у дуже важкому стані. В нього мінно-вибухові травми. Просять про допомогу постраждалому, на офіційній сторінці Харківобленерго у Фейсбук є реквізити та вся інформація", – повідомила кореспондентка.
Ситуація на Харківщині: останнє
- Нова небезпека, про яку кажуть місцеві мешканці Ізюма, що на Харківщині. За їхніми твердженнями ворони можуть переносити у дзьобах невеликі протипіхотні міни натискної дії "Пелюстка". Вони невеликого розміру і викликають цікавість пернатих, а отже можуть опинятися у місцях, що вже перевіряли.
- Росіяни 25 квітня атакували місто Куп'янськ двома ракетами С-300. Окупанти влучили в будівлю краєзнавчого музею. Відомо про загибель двох місцевих мешканок. Біля 10 осіб отримали поранення.
- Раніше 22 квітня на одній з АЗС у Харкові пролунав вибух. Там горів резервуар із залишками газу на площі 50 метрів квадратних. Це сталося під час повітряної тривоги і атаки росіянами області.