Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. Вона наголосила про мінну небезпеку в області.

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Унікальний трактор

Деякі деталі для свого трактора-розміновувача фермер взяв з підбитих російських танків. Разом із сином розробив систему радіоуправління, аби керувати ним можна було на відстані.

"Цей трактор вже підривався, його витягували, лагодили і знову випускали в поле. Це рішення безпосередньо фермера ризикувати своєю технікою. Тому він наголошує на безпеці", – сказала кореспондентка.

Вона додала, що до війни Олександр Кривцун мав потужне господарство, автопарк, частина з якого згоріла під час окупації. Частину техніку вдалося забрати у колаборантів, а іншу, більш нову, росіяни вкрали.

Анна Черненко про ситуацію на Харківщині: дивитись відео

Допомогти ДСНС

Утім, аграрій не втрачає оптимізму і продовжує працювати. Самостійно розміновувати свої поля його підштовхнули терміни майбутньої посівної. Сапери ДСНС працюють день і ніч, але не встигають фізично опрацювати усю територію.

З цього поля вони (ДСНС – 24 Канал) винесли 260 мін, 2 протипіхотні і зараз вони займаються розмінуванням. Я наголошую, це небезпечно, не повторюйте те, що ми робимо,

– відзначив керівник агрофірми Гракове Олександр Кривцун.

Мінна небезпека на Харківщині

За словами Анни Черненко, на Харківщині ситуація з мінною небезпекою одна з найскладніших. Так, 27 квітня біля населених пунктів Токарівка та Кочубеївка на протитанковій міні підірвалася машина з електриками. Загинув водій, 4 працівників перебувають у лікарні.

"Троє з них отримали поранення середньої тяжкості, один – у дуже важкому стані. В нього мінно-вибухові травми. Просять про допомогу постраждалому, на офіційній сторінці Харківобленерго у Фейсбук є реквізити та вся інформація", – повідомила кореспондентка.

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