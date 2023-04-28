Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Черненко. Она отметила минную опасность в области.

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Уникальный трактор

Некоторые детали для своего трактора фермер взял от подбитых российских танков. Вместе с сыном разработал систему радиоуправления, чтобы управлять им можно было на расстоянии.

"Этот трактор уже подрывался, его вытаскивали, чинили и снова выпускали в поле. Это решение непосредственно фермера рисковать своей техникой. Поэтому он подчеркивает безопасность", – сказала корреспондентка.

Она добавила, что до войны у Александра Кривцуна было мощное фермерское хозяйство, автопарк, часть из которого сгорел во время оккупации. Часть техники удалось забрать у коллаборантов, а другую, более новую, россияне украли.

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Помочь ГСЧС

Впрочем, аграрий не теряет оптимизма и продолжает работать. Самостоятельно разминировать свои поля его подтолкнули сроки будущей посевной. Саперы ГСЧС работают день и ночь, но не успевают физически обработать всю территорию.

С этого поля они (ГСЧС – 24 Канал) вынесли 260 мин, 2 противопехотные и сейчас они занимаются разминированием. Я подчеркиваю, это опасно, не повторяйте то, что мы делаем,

– отметил руководитель агрофирмы Граково Александр Кривцун.

Минная опасность в Харьковской области

По словам Анны Черненко, в Харьковской области ситуация с минной опасностью одна из самых сложных. Так, 27 апреля возле населенных пунктов Токаревка и Кочубеевка на противотанковой мине взорвалась машина с электриками. Погиб водитель, 4 работника находятся в больнице.

"Трое из них получили ранения средней тяжести, один – в очень тяжелом состоянии. У него минно-взрывные травмы. Просят о помощи пострадавшему, на официальной странице Харьковоблэнерго в Фейсбуке есть реквизиты и вся информация", – сообщила корреспондентка.

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