Это произошло в то время, когда в Харьковской области была воздушная тревога и Россия атаковала регион ракетами С-300. По данным спасателей, ориентировочно в 22:00 враг нанес удар, в 22:19 – вспыхнул пожар на заправке.

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Что произошло во время тревоги на заправке в Харькове

Правоохранители рассказали, что 22 апреля ориентировочно в 22:20 в их отделение №1 сообщили о пожаре на одной из заправок, расположенной в Новобаварском районе Харькова.

Полиция выехала на место и установила, что люди не пострадали. Однако по факту инцидента правоохранители открыли дело.

По данному факту возбуждено уголовное производство по факту диверсии,

– рассказали правоохранители.

В полиции добавили, что в настоящее время продолжаются следственные действия и пытаются установить лицо, причастное к преступлению.

Следует добавить, что еще вечером 22 апреля сообщали, что на месте пожара на заправке в Новобаварском районе не нашли никаких воронок, обломков или следов взрыва ракеты.

Враг атаковал Харьковщину: коротко