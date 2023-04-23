Это произошло в то время, когда в Харьковской области была воздушная тревога и Россия атаковала регион ракетами С-300. По данным спасателей, ориентировочно в 22:00 враг нанес удар, в 22:19 – вспыхнул пожар на заправке.
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Что произошло во время тревоги на заправке в Харькове
Правоохранители рассказали, что 22 апреля ориентировочно в 22:20 в их отделение №1 сообщили о пожаре на одной из заправок, расположенной в Новобаварском районе Харькова.
Полиция выехала на место и установила, что люди не пострадали. Однако по факту инцидента правоохранители открыли дело.
По данному факту возбуждено уголовное производство по факту диверсии,
– рассказали правоохранители.
В полиции добавили, что в настоящее время продолжаются следственные действия и пытаются установить лицо, причастное к преступлению.
Следует добавить, что еще вечером 22 апреля сообщали, что на месте пожара на заправке в Новобаварском районе не нашли никаких воронок, обломков или следов взрыва ракеты.
Враг атаковал Харьковщину: коротко
- Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена ориентировочно в 22:02 и продолжалась до 22:52 22 апреля.
- Спасатели сообщили, что ориентировочно в 22 часа Россия ударила по деревне Котляры Безлюдовской общины. Там возник пожар в частном здании, который ликвидировали работники ГСЧС. Олег Синегубов рассказал, что враг в селе разрушил 2 частных дома, повредил 10 домов, 1 гараж и 4 машины.
- Глава Харьковской ОВА также сообщил, что одна вражеская ракета С-300 попала в землю. Другая – разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Она повредила теплицы и рабочие цеха.
- Офис генпрокурора сообщил, что они начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Ведь Россия вечером 22 апреля ударила ракетами С-300 по промышленным предприятиям и другой инфраструктуре. Там не было военных целей.