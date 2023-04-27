К сожалению, в результате обстрела есть погибший и раненые. Среди пострадавших – работники "Харьковоблэнерго".

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Враг снова ударил по Харьковщине

Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, днем 27 апреля россияне обстреляли село Токаревка Харьковского района. В результате этого пострадали работники "Харьковоблэнерго", которые работали над восстановлением линий электропередач.

К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.