К сожалению, в результате обстрела есть погибший и раненые. Среди пострадавших – работники "Харьковоблэнерго".
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Как рассказал глава ОВА Олег Синегубов, днем 27 апреля россияне обстреляли село Токаревка Харьковского района. В результате этого пострадали работники "Харьковоблэнерго", которые работали над восстановлением линий электропередач.
К сожалению, 1 человек погиб, еще 4 получили ранения. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Россияне часто цинично обстреливают Харьковщину Утром 25 апреля российские захватчики цинично обстреляли центр города Купянск Харьковской области. К сожалению, в результате этого есть раненые. Купянск обстреляли из С-300. Захватчики попали в музей. В результате ракетного удара по Купянску погибли две женщины – 54 и 57 лет. 10 человек получили ранения. Из них 4 госпитализированы, еще 6 имеют незначительные повреждения и получили медицинскую помощь на месте. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. По его словам, страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью. Кстати, из музея успели вывезти часть ценных экспонатов. Остальные еще готовили к эвакуации. В этом помещении работал и департамент культуры. Это было последнее уцелевшее культурное заведение в Купянске. Также недавно 22 апреля оккупанты снова обстреляли Харьковщину. В результате этого возник пожар. В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали всего 5 прилетов как в городе, так и в Харьковской области.