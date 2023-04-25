Зеленский отметил, что Россия хочет уничтожить в Украине все. Оккупанты делают это варварскими методами, убивая украинцев.

Обратите внимание Харьков был под вражеским обстрелом: в городе слышали громкие взрывы

Реакция Зеленского на обстрел Купянска

По словам украинского лидера, страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью. А мы не имеем права об этом забывать ни на секунду, поэтому нужно отвечать.

По состоянию на 10 утра известно, что в результате обстрела Купянска погибла работница музея, есть 10 раненых. Под завалами есть еще люди. Ликвидация последствий обстрела продолжается, привлечены все необходимые службы.

Вечная память погибшей и соболезнования родным. А ответственность всех виновных в этих военных преступлениях точно будет, и будет безжалостной,

– подчеркнул Зеленский.

Последствия удара по Купянску: смотрите видео

Кстати, гибель работницы музея также подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ее достали из-под завалов. Еще одного человека продолжают искать.

"В результате российского удара ракетой С-300 по самому центру Купянска 10 гражданских людей получили ранения. Трое из них госпитализированы, 7 – имеют легкие повреждения и получили помощь на месте, 2 человека остаются под завалами", – рассказал руководитель ОВА.

Все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям.

Захватчики цинично обстреляли Купянск / фото полиции

Важно! Вероятность новых ракетных ударов по Харькову и населенным пунктам области остается достаточно высокой. Не игнорируйте сигналы тревоги и находитесь в укрытиях.

Обстрел Купянска: что известно

25 апреля Купянск обстреляли из С-300. Захватчики попали в музей.

В Харьковской ОВА подтвердили и зафиксировали попадание в здание Краеведческого музея.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.

Напомним, что 22 апреля оккупанты также обстреляли Харьковщину. В результате этого возник пожар. В Харьковской ОВА заявили, что зафиксировали всего 5 прилетов как в городе, так и Харьковской области. В Новобаварском районе города из-за ракетных обстрелов возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.