Оккупанты попали в музей. Под завалами могут находиться люди.

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Обстрел Купянска

Купянск обстреляли из С-300. Захватчики попали в музей. Предварительно, уже известно о более 5 раненых.

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В Харьковской ОВА подтвердили и зафиксировали попадание в здание Краеведческого музея.

По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами,

– рассказал глава региона Олег Синегубов.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы. Информация уточняется.

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