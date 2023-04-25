Окупанти влучили у музей. Під завалами можуть бути люди.

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Обстріл Куп’янська

Куп’янськ обстріляли з С-300. Загарбники влучили у музей. Попередньо, вже відомо про понад 5 поранених.

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У Харківській ОВА підтвердили та зафіксували влучання в будівлю Краєзнавчого музею.

За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє осіб перебувають під завалами,

– розповів очільник регіону Олег Синєгубов.

Наразі на місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.

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