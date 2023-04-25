Окупанти влучили у музей. Під завалами можуть бути люди.
Зверніть увагу У Харкові та області – 5 прильотів: спалахнула масштабна пожежа
Обстріл Куп’янська
Куп’янськ обстріляли з С-300. Загарбники влучили у музей. Попередньо, вже відомо про понад 5 поранених.
Окупанти влучили в Куп’янськ: дивіться відео
У Харківській ОВА підтвердили та зафіксували влучання в будівлю Краєзнавчого музею.
За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє осіб перебувають під завалами,
– розповів очільник регіону Олег Синєгубов.
Наразі на місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.
Росіяни жорстоко обстрілюють Харківщину
- Увечері 22 квітня окупанти знову обстріляли Харківщину. Унаслідок цього виникла пожежа. В Харківській ОВА заявили, що зафіксували всього 5 прильотів як у місті, так і в Харківській області.
- Мер міста Ігор Терехов заявив, що у Харкові було атаковано декілька районів.
- Так, у Новобаварському районі міста через ракетний обстріл виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.
- Також ворог атакував Слобідський та Основ'янський райони Харкова. В обох випадках під обстрілом були цивільні об'єкти.
- Окрім цього, ворожий снаряд влучив у село Котляри. Вибухова хвиля знесла паркани, вікна та дахи будинків. На місці прильоту утворилась вирва, діаметром 3 метри і глибиною близько 20 – 30 сантиметрів.
- Очевидці, чиї будинки розташовані неподалік вибуху, розповіли про наслідки атаки. Їхні вікна були заклеєні скотчем, це вберегло сім'ю від скляних уламків. Родина лише встигла сховатись за чотири стіни, як пролунав наступний вибух.
- До речі, під час повітряної тривоги на заправці "УкрГазВидобування" сталася пожежа. Відомо, що вибухнули цистерни з газом. Поранених внаслідок вибуху немає. До того ж на місці інциденту не знайшли жодних вирв, уламків або слідів вибуху ракети навколо АЗС.
- Цікаво, що під час атаки одна з ракет впала на території Росії – вона вибухнула у Бєлгородській області.