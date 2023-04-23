Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. На щастя, від обстрілу ніхто не постраждав.

Детальніше Одна ракета влучила в землю, інша – розірвалася в повітрі: деталі про нічну атаку на Харківщині

Під ударами зокрема опинилося село Котляри Харківського району.

Кореспондентка повідомила, що одна з ракет влучила в землю. Інша – розірвалася у повітрі над овочевою фабрикою, пошкодивши теплиці та цехи підприємства.

Історія сім'ї з Котлярів

Очевидці, чиї будинки розташовані неподалік вибуху, розповіли про наслідки атаки. Їхні вікна були заклеєні скотчем, це вберегло сім'ю від скляних уламків.

Був удар, вікна випали. Скло не розлетілося, інакше усі були б поранені. Так, вони розбиті, але тримаються на скотчі,

– розповіла постраждала родина.

За їхніми словами, спочатку почалася повітряна тривога, потім пролунав вибух подалі. Сім'я лише встигла сховатись за чотири стіни, як пролунав наступний вибух.

Все впало, люстри на голову, вікна, двері, все винесло. Чотири стіни дійсно допомагають, якщо непряме потрапляння. І вікна, заклеєні щільно скотчем, також допомагають, падають разом зі скотчем,

– прокоментувала мешканка Котлярів.

Деталі атаки по Харківщині: дивитись відео

Розслідування ведеться

Черненко повідомила, що вночі 22 квітня на місцях вибухів відпрацювали правоохоронці. Вилучили рештки ракет. Попередньо повідомляється, що росіяни били по Харківщині ракетами С-300 з Бєлгородщини.

Вранці правоохоронці провели повторне обстеження і відкрили чергове кримінальне провадження щодо порушення умов ведення війни.

Люди, чиє майно постраждало, знають механізм де реєструватися щодо пошкоджень та майбутніх відшкодувань. У людей, що втратили житло, є можливість відселитися, хоча б на певний період, щоб розв'язати проблему із житлом.

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