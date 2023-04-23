За даними ОВА, одна ворожа ракета влучила в землю. Натомість інша, ймовірно, розірвалась в повітрі над територією овочевої фабрики та пошкодила теплиці й робочі цехи, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки прильотів по Харкову

Внаслідок ракетного удару по селі Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі,

– заявив Олег Синєгубов.

Глава обласної військової адміністрації пояснив, що на місцях прильоту спалахнули пожежі. На щастя, люди не постраждали.

Жодних військових цілей в місцях прильоту не було

Олег Синєгубов зауважив у ефірі телемарафону вранці 23 квітня, що Росія напередодні ввечері вдарила п'ятьма ракетами С-300 по двох районах Харкова: Київському та Новобаварському.

Це промислові підприємства, інша інфраструктура. Жодних, так би мовити, військових цілей там не було, жодної військової інфраструктури там не було,

– уточнив глава ОВА.

Додав також, що внаслідок декількох ракетних ударів по селу Котляри постраждали приватні будинки. Влада вирішуватиме, де поселити людей, які втратили житло.

Росія постійно атакує Харківщину

Глава ОВА пояснив, що протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, Куп'янськ, Вовчанськ, Тимофіївку, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти.

Олег Синєгубов додав, що Росія атакує щонайменше від 40 до 60 разів населені пункти на півночі області – тобто на кордоні з країною-терористом. Окрім того, російські війська атакують Вовчанський, Куп'янський напрямок, де наразі проходять найактивніші бойові дії по області та фактично лінія фронту.

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